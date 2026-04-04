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专栏 运动医道｜拗柴易致肌腱脱位手尾长

专家点睇
更新时间：08:00 2026-04-04 HKT
发布时间：08:00 2026-04-04 HKT

拗柴很多时只看到脚眼外侧韧带是否受伤，而忽略了另一肌腱脱位问题，形成久医不治。腓骨肌腱脱位（Peroneal tendon subluxation)是指腓骨肌腱脱离骨纤维管，常伴腓骨支持带损伤。通常发生在拗柴时，特别运动创伤例如篮球、足球、榄球和体操等运动中，会导致局部肿痛，啲哒发响，影响行路和运动能力。　　
外踝后方有坑沟位，内有腓骨肌腱，坑由腓骨远端组成，前方是外踝（外侧脚眼）后表面，后下有胫腓韧带和跟腓韧带，外侧有纤维软骨脊和腓骨支持韧带 (peroneal retinaculum)。腓骨肌坑沟有纤维软骨脊位，于沟前侧并向远端逐渐增厚2至4毫米，肌沟的深度，是稳定腓骨长、短肌腱的作用，防止活动时脱位。
肌腱从腓骨远端后方脱位　　
坑沟上有腓骨肌腱支持带，起源外侧腓骨远端外踝尖，与骨膜相连，长度约3.5厘米，向后外附著于跟骨及跟腱旁的深筋膜上，是防止肌腱脱位和稳定腓骨肌腱的主要结构，创伤时或足踝用力背屈，以及腓骨肌强力收缩可以使腓骨上支持带损伤，导致腓骨肌腱在腱鞘内滑脱，半脱位或脱位，啲哒的响，严重时肌腱可从腓骨远端的后方脱位到前方。　　
目前腓骨肌腱脱位分级，沿用Eckert和Oden提出的分级系统。Ⅰ级：占51%，腓骨支持带连同骨膜从腓骨上撕脱，腓骨肌腱突破纤维软骨脊滑脱至假囊中。保守治疗可能成功。Ⅱ级：占33%，腓骨支持带和纤维软骨脊一起撕脱，肌腱脱位于纤维软骨脊下；即使复位也不稳定。Ⅲ级：占16%，腓骨支持带附着的皮质骨撕脱骨折，且肌腱移位至撕脱骨片下。Ⅳ级：支持带从腓骨后外侧附着 点上完全撕脱损伤，而腓骨骨膜保持完整，腓骨肌腱偶尔可移位到前面。Ⅲ级和Ⅳ级非常不稳定。
郭志坚
澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士查询：[email protected]

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