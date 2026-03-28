专栏 苏哈仔│曼联买人有针对性

北爱尔兰唔容易应付，上半场的走势证明这点，辛度东拿利延身而出，先用一记割草式劲射，再加上一次助攻，带领意大利赢波，距离重返世界杯只差一步。以东拿利今场的表现，曼联追求他是明智决定，亦证明红魔的引援行动具针对性。

3大中场目标针对现有问题

曼联正展开重组中场线的行动，据报其目标名单已减至3人，剩下纽卡素的辛度东拿利、诺定咸森林悍将艾利诺安达臣，还有水晶宫超新星阿当华顿。红魔希望新人选直接顶替卡斯米路，后者今季表现出色，但存在速率慢和覆盖范围不足的问题，这亦是球队今季中场线的罩门。

阿当华顿是3大目标中最年轻，成长和进步空间最大。路透社

艾利诺安达臣就攻守相对更平均，而且有英格兰国脚的身份加持。路透社

东拿利在3人中级数最高，对抗能力最出色。路透社

上述3位传闻人选，都是针对红魔中场现有问题的完美人选。东拿利在3人中级数最高，对抗能力最出色；安达臣就攻守相对更平均，而且有英格兰国脚的身份加持；华顿最年轻，成长和进步空间最大。无论那一位来投，从现阶段来看都是理想的选择，是因为球队现有不足而作出的决定。

曼联近年因转会眼光差被嘲笑，但拉克特利夫爵士入主后，明显大有改善。去年夏天针对创造力不足的问题，直接打包前季英超xG最高的麦巴奥莫和马菲奥斯根夏，经过大半季的赛事证明策略成功，今夏继续向同一方向进发，最多「有买贵」，但「无买错」。苏伟业