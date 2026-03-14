专栏 苏哈仔｜热刺高层屡犯致命错误

「咁重要比赛出佢，真系害死个龙门﹗」这句话是热刺欧联大败予马德里体育会后，讨论区内最多球迷的留言，矛头直指热刺主帅杜陀。球迷的理据是坚斯基自去年10月起未曾上阵，时隔5个再派他披甲，一出场就面对欧联大战，绝对系靠害。

这说法不无道理，但杜陀在赛前已表明英超护级才是首要目标，欧联只系额外挑战，一早已去除压力，而且据报杜帅在赛前一天已通知坚斯基会派他出场，让他做足准备。同时有人留言，指杜陀是在基斯甸罗美路到场边提示后，才醒觉换走坚斯基，批评他靠球员先行动。然而罗美路作为队长兼中坚，是站位上最接近坚斯基的球员，征询前者意见后先换人，唔算做错。

杜陀唔熟英国足球

杜陀用坚斯基打正选，犯错后再换走他，其实问题不大，反而笔者觉得的最大问题，系热刺高层点解会骋请他领军。佢的确有救火经验，但只限于意甲，教练同球员生涯未去过英超，本身唔熟英国球坛。而他之前的救火经历，系祖云达斯同拉素跌出前列，带领球队追击欧战席位的任务，与护级是两码子的事。热刺行政总裁云加迪斯咸、体育总监兰治请他接手，才是最大的问题。该队近年在决策上屡犯致命错误，系时间需要接受教训，只是代价可能惨痛一点。苏伟业