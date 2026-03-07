专栏 苏哈仔│曼联庆幸赢唔到欧霸

曼联刚轮英超快车不敌纽卡素，半场11打10输波有点难睇，但他们之前11轮不败储够分数，赛后仍然排第3位，取得前4仍然乐观。相反见到热刺又输一场，5连败后跌至16位，比护级线仅高1分，魔迷应该庆幸球队在去年欧霸决赛不敌热刺，而非赢波。

热刺今季开局无问题，头10场各赛事收录6胜3和1负，但随住欧联展开，开始变得力不从心。球队只有个别球员具级数，加上阵容深度不足，又遇上广泛的伤兵潮，保得住欧战但未能兼顾联赛，由第3位拾级而下，到目前的16位。

如果去季赢得欧霸冠军的球队是曼联，相信其情况与热刺一样。红魔阵内称得上一线的的球星，只有般奴费南迪斯，充其量可加上开始老退的卡斯米路，而其后备阵容与正选主力的实力差距甚大，踢得好欧联就无法兼顾英超，应该在联赛榜下游挣扎。而且曼联正正因为今届无欧战，赛程疏落下，他们可以采取贵精不贵多的转会策略，将资金放在3位锋将身上，高领签下马菲奥斯根夏、麦比奥莫和班捷文施斯高，效果理想。

无欧洲赛曼联可专心重组锋线，第一步已经完成，来季若确定取得欧联席位，执一下中场线，再在个别位置加强后备力量，相信应该可以双线发展。苏伟业