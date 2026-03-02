专栏 运动医道｜农历新年跑步「三不」

农历新年随时忙碌过返工，休息不足，如何跑？不跑，心理不安，但一跑，又怕劳累伤患。这段时间，聚餐、回乡、行年宵、拜年、拜神、旅行、推不掉的酒局，总括来说，熬不完的夜，加上一桌桌高油高糖多酒的年夜饭，自然体重数字往上窜，跑者心里的「负罪感」随之增加，但其实真正跑者的自律规条是懂得如何与生活和解，农历新年期间，跑步是可以慢下来的。

农历新年的忙碌令平时的生活节奏改变，睡眠不足，饮食混乱，精神负荷，身体更疲累，强行平时的训练计划，只会更疲劳，可能身和心也受伤害，所以建议跑步简单一点，慢一点，短一点，不追配速，只关注心率是否合理，呼吸是否顺畅，身体和心情能否放松地跑，这样跑步便是帮你消化疲累，如果真的想偷个懒，睡个懒觉，不必自责，适当休息也是「自律」训练的一部分。跑步如果让你感到焦虑和负担，已是偏离了基本意义，健康跑步不止看距离和配速，心理状态也是考虑的重点。

另外遇到下面这三种情况，更加不应该跑。第一酒气未散，昨晚喝多了，今早跑个十公里，出出汗以排毒醒酒是十分错误的。其实酒精不止令心率飙升，亦令身体严重脱水，因这已经令心脏处于「超负荷」状态，如果再勉强跑步，心脏如何能负担？容易诱发心脑血管病问题。第二是通宵活动后（如打牌），第二天早上都千万不要跑，挨夜后身体疲累，好比车的汽油都用光了，强行操练，心脏强烈的负荷，猝死风险便提高，所以最好的自律和补养是睡觉，而不是强行跑步。

第三是极寒天气下不应「饱腹跑」。农历新年天气多寒冷，血管遇冷收缩令血流不畅，如果此时你饱顿一大餐包括油煎年糕等，跟着便跑，心脏既要在收窄了的血管中，辛苦地分流了大量血液给消化系统时，还得兼顾跑步的肌肉要求，等于给心脏和血管放炸弹，不是好的自律方法。在农历新年这个万家灯火团圆的日子里，最好的自律不应是跑量，而是家庭团聚，好好享受之余更要好好休息，胖了三公斤又何妨？短短几天的气氛过后，自律地再把训练带回来吧。

郭志坚

澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士查询：[email protected]