专栏 苏哈仔│卡域克真正考验 而家先开始

卡域克带领曼联连赢3场后，获得外界一致好评，其面对的压力大大舒缓。不过他的考验才正式开始，接下来2个月要在球队成绩，以及球员们出场机会之间找到平衡，这点并不容易应付。

连赢曼城、阿仙奴和富咸令人意想不到，球员在访问中对他有赞无弹，但要留意战将们、球评家对他的赞赏，在于他对球队的管理，而非战术上的厉害之处。上任仅3仗，球员暂时不会因为出场时间多寡而有怨言，但随著时间推进，上阵次数未如理想就会抱怨，影响执教基础，这正是卡域克将会面对的问题。

曼联早前在足总杯出局后，余下球季只有英超战线，基本上是一周一赛。他们在2月和3月分别只有4场比赛，4月更加仅得3仗，球队目前共有26名球员，大部份战将都不会取得足够的出场机会，当这情况持续两、三个月，队内就会充斥不满情绪，卡域克就要拆弹处理。

以球队锋线为例，卡域克主踢4231，4个攻击位置中，队长兼核心般奴费南迪斯稳占一席，麦比奥莫、马菲奥斯根夏、班捷文施斯高、阿密特迪亚路、美臣蒙特、约舒亚舒克斯和奥比争余下3席，加上正养伤的柏德列多古，8人争3个位，肯定争崩头。中坚位置亦出现6争2的情况，卡域克死揽同一阵容，有稳定性和连贯性，但其他球员肯定不满；为讨好众人轮换阵容，成绩又未必有保证，而家就要睇卡域克的能力。苏伟业