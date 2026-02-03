专栏 桂神开波｜雷霆万钧新世代 马刺「诸葛」伴云班

时光飞逝，转眼来到2026年的NBA赛季中段。西岸的权力版图正经历翻天覆地的变化，曾经的皇者逐渐老去，西岸已然演变成「雷霆独大、金块余晖、马刺崛起」的三国演义。

高踞西岸榜首的，无疑是兵强马壮的雷霆。这支由戴格诺执教的青年军，阵容深度令人咋舌。球队灵魂人物基杰奥斯亚历山大（SGA）已进化为MVP级别的巨星；加上攻守兼备的谢伦威廉斯与「独角兽」贺姆格连，雷霆的核心阵容已无懈可击。更令人畏惧的是其板凳深度，新加盟的夏顿史甸虽身形魁梧看似笨重，实则身手矫健；而前湖人防守悍将、「秃曼巴」卡鲁索的加入，更为球队注入了坚韧的防守基因。雷霆如今兵多将广，前十一人皆可战，实力足以让其他球队望尘莫及。

相比之下，前冠军金块则显得有些力不从心。虽然「小丑」约基治与「二当家」梅利的挡拆依然无解，艾朗哥顿亦勇猛如初，但球队在将射手米高波特交易至篮网后，火力明显削弱。尽管金块仍能维持西岸二、三名的席位，但面对阵容鼎盛的雷霆，似乎已缺乏足够的威胁力去争夺王座。

云班耶马有众星拱月

然而，西岸最令人期待的变数，或许来自马刺。如果状元云班耶马能保持健康，这支球队的前景无可限量。马刺管理层的操作堪称神来之笔，不仅引进了经验丰富的老将基斯保罗掌控节奏，更从帝王队换来了全明星左撇子后卫迪艾朗霍斯。这位「左軚」指挥官与基斯保罗的后场组合，仿佛成为了云班耶马身边的「诸葛亮与周瑜」，为这位7呎4吋的长人运筹帷幄。

在这个新旧交替的时代，湖人、勇士等昔日豪强或许已成明日黄花，唯有雷霆如日中天，而马刺则伺机而动。西岸的未来，注定属于这群年轻的统治者。黄兴桂