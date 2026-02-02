Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 运动医道｜心跳率可判断合适跑速

专家点睇
更新时间：12:36 2026-02-02 HKT
发布时间：12:36 2026-02-02 HKT

上期讨论过，年纪越大，跑速便应减少，但也要看看运动经验和每星期的运动量和很多其他因素，所以业余跑者大多都是以心跳率为基本指标。根据年龄，以方程式计算出运动所需达到的目标心跳，首先以220减去年龄，便是最高心跳率MHR，假如年龄为40，220-40=180，每分钟心率不应超过180，否则便是过度剧烈运动，有损身体包括心脏健康。
跑步的目的是为健康，不是为了面子和点赞，建议心率保持在MHR的60%至70%之间，这个区间是燃脂效率最高、有效控制体重，对心脏压力小、不容易受伤的「黄金区间」。70至80%也是好的带氧运动区，有助提高心肺功能。一旦你为了面子提速，心率爆升到80至90%，甚至超过MHR，身体就会进入无氧运动区，脂肪消耗便变少，乳酸堆积便变多，跑完除了累和疼，对健康也可能是负数。以40岁MHR180为例，运动时建议把心跳维持在60至80%，每分钟108至144有氧运动区间。如果60岁，便是96至128区间。

「对话测试法」简单实用

除了看心跳表判断是否跑太快，「对话测试法」是简单实用的方法，跑步时，如果你能轻松跟跑友聊天，可以说完整句子，你在有氧舒适区，配速完美。如果说话开始大喘气、断断续续，超速了，要逐渐慢下来了。如果是长期病患或长期久坐或年长的朋友，在以上有氧心率区内，配速可能是10分/公里，甚至12分/公里也不是无聊，因为重点是健康之跑。
跑得太快，可能跑了两年便因膝盖等问题而退役，慢跑的人，可能80岁还能享受跑步的乐趣，所以不要为配速数字和面子、比谁更快，而是为了比谁跑得更久。低心率运动其实有不少好处，可以使心脏更轻松及有效地将血液和氧气输送至全身包括运动肌肉，心脏也不容易过度劳累，有助于降低心脏病和血管疾病的风险。久经训练后，身体耐力亦增加，可以处理高强度和更长时间的跑步。再且有氧运动区，乳酸积聚少，运动员回复快，训练自然更轻松和进步。
郭志坚澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士查询：[email protected]

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
14小时前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
16小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
02:02
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
16小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
7小时前
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
18小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
7小时前
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
4小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
2026-02-01 13:00 HKT
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT