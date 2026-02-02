专栏 非帆征途｜「香港帆船赛周2026」开锣
更新时间：12:24 2026-02-02 HKT
发布时间：12:24 2026-02-02 HKT
发布时间：12:24 2026-02-02 HKT
「新鸿基公司香港帆船赛周2026」暨「29er亚洲帆船锦标赛」，已经在昨日展开。今天为首个比赛日，少年Fusion组别已率先开赛，而其他组别则会在明天陆续开赛。
29er组别继续是焦点赛事，今年除了是「29er亚洲帆船锦标赛」外，亦是9月名古屋亚运会的选拔赛之一，因此吸引多名港将和本地顶尖好手参赛，参赛人数更是历届最多，共有26支队伍参赛。上期为大家介绍过香港游艇会「鲨鱼竞赛队」的29er「双妹唛」组合Jessica和Leanna，今次介绍另一支同样会参赛的「鲨鱼竞赛队」组合彭谚希（Ayden）和陈旭鹏（William）。
Ayden和William分别18和17岁，二人的29er经验资深，William更是从2023年开始参加香港帆船赛周，今年已是第5年参赛。上一届赛事，两人在19支队伍当中，以第6名完成，单计本地队伍，更是排名第4，成绩非常不错。
在运动领域上，成功没有捷径，要取得好成绩，就需要长时间的练习。虽然受到年龄限制，二人无缘亚运29er项目，但对他们来说，把精神全程投入在这个运动中，已得到很多宝贵的经验和友谊。他们表示未来会作出新尝试，玩不同的帆船。事实上，香港帆船赛周是很多年轻帆手的起步，随着年纪增长，有些人继续上奥运级别，有些会转玩大船，笔者认为最重要是找到自己的目标和方向，祝两位在29er有一个美好的赛季。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。 [email protected]
