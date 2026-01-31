专栏 苏虾仔｜卡域克可成曼联阿迪达

卡域克赢完哥迪奥拿，想不到又赢阿迪达，一口气接连击败现时英超积分榜首两位球队。阿迪达今季在多场关键大战中，换人和部署都过于保守，对红魔一仗亦如是，证明他只能做一位建队型教头，并非冠军型主帅。然而此举可启发曼联，可以用卡域克帮手建队过度2至3年。

阿迪达于2019年尾接掌阿仙奴时，球队正值最黑暗时期。他用名宿的身份回归，得到球迷和球员肯定，成功团结更衣室和球队上下，而且毋须适应球会内部文化，容易交出好成绩，重新成为争标分子。然而重回正轨后，下一步就是要为球会带来锦标，可是阿迪达的衣袋中并无PlanB，加上他带队踢的是公式化足球，球员位置固定，所有锋将都要做防守，去到关键时刻没有灵性，唔敢博就唔会有冠军。

打稳根基重现竞争力

将阿迪达的例子套用在曼联上，卡域克过去2场战术没有石破天惊之处，但他和阿帅相似，名宿身份压得住球员，球迷又受落。他毋须面对外界压力和批评，再将球员返回适当的位置，踢返最适合他们的阵式，再凭战将本身的实力，以及一周一赛之利，接连赢波取得好开局。

卡域克在球员时代以冷静和沉稳见称，他在场边领军时同样沉实，作风稳打稳扎，因此下限不会低。红魔刚过完动荡期，不妨参考枪手以建队型教头打下根基，重现竞争力后才再作打算。苏伟业