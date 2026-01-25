专栏 体坛杂论｜61岁老瓦出山成乒坛佳话

瑞典乒乓球名宿瓦尔德内尔于80年代开始于乒坛冒起，至2016年宣布退役，期间参与5届奥运会，于男单夺得1金1银，又助瑞典多次夺世界赛男团冠军。这位瑞典名宿生涯与中国5代运动员交手，乒坛「长青树」当之无愧。近日，他为完成母亲的心愿决定以61岁高龄复出参与国内第4级联赛，笔者很高兴又可以看到这位名宿的风采。

曾与中国5代乒将交手

瓦尔德内尔于1980年代开始冒起，至2006年退出国家队，期间先后对战蔡振华、江嘉良、马文革、刘国良、孔令辉等5代中国球手，至2016年才结束近40年的乒乓球员生涯，是乒坛长青树。

这名瑞典名宿生涯夺奖无数，1992年巴塞隆拿奥运决赛击败法国名将基亭夺金，2000年雪梨奥运再闯男单决赛，败给中国的孔令辉夺银。1996欧洲锦标赛，他更囊括单、双打及团体三金，如此辉煌战绩绝对是乒乓球坛的传奇。

这名61岁乒乓名宿近日于社交媒体宣布复出球坛：「大家好，我是老瓦，我回来了。」他宣布复出将会参加瑞典四级联赛。他坦言复出是为了妈妈：「妈妈想再看到我们兄弟一起打球，我们亦愉快地答应了。」据报，老瓦将于2月8日迎来复出的首秀。笔者亦有份见证瓦尔德内尔对战几代中国球手，他除球技出色之外，超强的心理质素，在任何时候都放胆起板进攻。虽然他的体能和速度都大不如前，但心态还在，这一点亦是最值得当代乒乓球手去学习。丹尼神