专栏 苏哈仔│曼联签卡斯米路 成功定失败？

专家点睇
更新时间：10:46 2026-01-24 HKT
发布时间：10:46 2026-01-24 HKT

卡斯米路季尾约满后离开曼联，这消息并不意外，但在周日英超作客阿仙奴前宣布，这时间点就有点令人意想不到。4年红魔岁月快将完结，曼联在卡斯米路的交易算成功定失败呢？值得探讨。

作出结论前，要计算一下曼联为他付出的成本。2022年从皇家马德里的买入价为6,000万镑，周薪35万镑，总共签约4年。转会费加上人工，总使用成本是1亿1,900万镑，即使他在余下16轮英超全部出场，平均每场的成本亦高达70万镑，以球会在22年至今年的成绩，用「人傻钱多」来形容，应该是最合适。

这名快将33岁的巴西中场，4年间的表现时好时坏，首年无可挑剔，并以绝对主力的身份赢下英格兰联赛杯。翌季的重要性大幅下滑，足总杯冠军与他毫不相干。过去两季他一度被时任领队坦哈格和鲁宾艾摩廉弃用，阵上明显跟不上英超比赛的节奏，但他选择勤勉工作，最终赢回信任抢返自己的位置，今季更成为球队不可撼动的中场核心。

卡斯米路效力曼联4年，赢过2个锦标。路透社
卡斯米路效力曼联4年，赢过2个锦标。路透社

竞技层面肯定不算成功，但他来投时曼联更衣室风气极差，收钱唔出力、搞小圈子、排斥主帅的人随处可见。卡斯米路以职业素养成为榜样，与哈利马古尼等老将整顿纪律。球员场上的表现，当然是评价成功与否的重要指标，但场外贡献亦不容忽视，相信大部份魔迷都有肯定他的功劳。一位5夺欧联的星级中场，仍会为曼市打吡全取3分激情庆祝。苏伟业

