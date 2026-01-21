专栏 非帆征途｜双妹唛备战争亚运入场券

「新鸿基公司香港帆船赛周2026」暨「29er亚洲帆船锦标赛」下星期展开，上星期笔者在中途岛水上运动训练中心见到一班运动员在赛前加紧练习。香港帆船赛周是年度最大型的小帆船赛事之一，而且更是29er组别和ILCA4组别九月名古屋亚运的其中一场选拔赛，只要赛得好便有机会代表中国香港参加亚运，因此大家都非常认真做赛前准备。

香港游艇会「鲨鱼竞赛队」的29er组合刘铧之（Jessica）和李欣殷（Leanna），是其中一支角逐亚运女子29er名额的热门队伍。两位小妹妹分别只有十三和十四岁，是一众29er参赛者中年纪较小的组别。

「香港帆船赛」周下星期展开

虽然两位年纪轻轻，而且从乐天小帆船转上29er只有半年时间，但已曾参加数个海外赛事，包括29erEuropaCup和29erEurocupFinal，并取得不错的成绩，Jessica更在去年尾颁发的202529erAwards中夺得「年度最佳新人奖」，前途无可限量。

Jessica说当初选择29er因为可以认识更多朋友，也享受它的速度和带来的海风；而Leanna同样喜欢29er的速度，而且她喜欢吊挂式压舷时可以接触海水的感觉。

双人组合运动讲求合作性，Leanna说二人的合作不错「我们互相协调，而且目标一致。」Jessica补充：「我们多数有各自的意见，所以我们习惯赛前讨论战术。海上即使有争议，我们不会纠缠太久，五分钟后便抛诸脑后。笔者在此祝两位小妹妹在香港帆船赛周取得好成绩。

