专栏 运动医道｜拗柴治疗误区：粘连结节问题
发布时间：15:39 2026-01-17 HKT
有一位年轻羽毛球手，三个月前小比赛时内翻拗柴，勉强可以继续，赛事后外侧脚眼痛就一直反复持续。伤后两天隔天用药和针灸治疗，五六次肿消但仍有按压痛楚，之后每周一次冲击波和力量训练，但怕拉伸。近期久坐起身走路仍痛楚，15分钟后便纾缓，行楼梯时隐痛，练习时要包扎和不敢跳跃杀球。
近日换医师诊症，脚踝外侧有筋膜粘连问题，治疗包括手法及拉筋，冲击波也是在拉筋情况下治疗，以松解粘连紧缩的外侧前韧带为目标，再针灸，力量，活动和平衡训练，家中自我治疗方案等，几次之后痛楚明显减少，也能够自如上落楼梯，回归球场。
「拗柴」，即踝关节创伤（sprain ankle），意指外力使足踝关节超过其最大活动范围，令关节周围的韧带，肌肉甚至关节囊被拉扯撕裂，出现疼痛、肿胀和跛行的一种损伤，是最常见的急性损伤，当然亦有机会有骨折，不过今天不讨论这个。
韧带撕裂后，裂口组织需要很好的对合才能够进行生长，如果每天继续过分活动，可能还在牵拉韧带的撕裂接口，如何对合生长？所以骨头没事便胡乱活动，自然错过了韧带生长的最佳时期。而且韧带表面有着丰富的血管，也容易被撕破出血，充溢韧带裂口，可能形成瘀斑及粘连，阻碍复合。
所以上述年轻球手，早期治疗只是注重痛和炎症的治疗，产生不必要伤口复合的粘连和结节，康复期也没有松解此问题，进步便不如预期。如果早点拉伸（根据伤患情况），配合超声波、冲击波治疗，自然很快回勇。早期干扰电治疗（电磁波）也能有效地治疗深层组织和伤口的发炎反应，消肿止痛，也是急性损伤的首选，方便早点进入康复期。超声波或冲击波（震动波）治疗，都是通过一定频率的机械性震动，深入病灶加速代谢、改善局部循环、松解粘连，促进损伤韧带的生长，当然适时的自我合理拉伸和深层局部按摩也有着如此的效应，再配合器械进行脚踝的力量和平衡训练，自然可以达到脚踝的综合训练目标。
郭志坚澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士