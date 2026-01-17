专栏 苏哈仔│曼联请卡域克好过揾苏B

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：08:30 2026-01-17 HKT
发布时间：08:30 2026-01-17 HKT

费查教了2场就重返U18青年军，曼联就在苏斯克查和卡域克之间二选一，最终拣了后者带队过渡至季尾。这个虽然不算是理想的决定，不过比起重请苏B，至少不会反对由卡域克接手。

苏斯克查大约4年前离开曼联，魔迷对他领军时的表现，应该仍有印象。欧霸决赛在夫添出击，后备席不乏猛将下，仍坚持在法定时间不换人，到加时才连换5人，最终互射12码不敌维拉利尔，临场拍挥不敢恭维。同时球队只打防守反击，战术乏善可陈，更重要是球员在他麾下不见有进步，当年决定与他分手，就不应该再聘请他。豪门甚少重新聘请被解雇的旧帅，车路士重新找来摩连奴，最终都是失败收场。

曼联聘请卡域克(右)，比再请苏斯克查(左)好。路透社
卡域克执教水平如何？他在米杜士堡高开低走，首季中途接手由尾4带到以第4名完季，跻身升班附加赛，可是最终「冲超」失败，翌季就第8名，再次后第10名，去年离任再无聘约。他在任内3年间，球队进步不大，但战术套路有个性，重左轻右，左翼经常移入中路增加中场人数，辅锋和前锋互相配合走位，进攻层面展示不俗，作为教练他上限不高，但下限稳定，过度带曼联不会太差。

而红魔请他，背后更在意是想一位有曼联DNA之人帮手稳定局面，球迷接受继续支持球队，继续买波衫，保住商业地位，这才是红魔管理层的如意算盘。苏伟业

