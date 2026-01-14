专栏 非帆征途｜心态决定境界

早前香港游艇会举办了龙舟开放日，让大众尝试扒龙舟的滋味，一班香港游艇会龙舟队Royal X的队员都有前来做义工。笔者早前认识了Royal X队成员的Antony Wood，来自新西兰的他，是一个78岁的龙舟桨手，1975年首到香港，1976年开始接触龙舟，至今已经有50年。

Antony见证着香港龙舟运动这50年来的变迁，他说在70年代，很多外国人都只把龙舟当作社交活动，不太会遵循龙舟的传统，因此当时很多本地人并不欢迎外国人队伍参加他们的比赛。

及后因个人发展，Antony于1983年离开香港，直到1997年回流，最终在2000年加入Royal X队，在几年之间，他发现外国人对扒龙舟的态度起了很大变化，Royal X队将专业训练引入这项运动，以往逢周三晚上的湾仔喝酒聚会，变成铜锣湾吉列岛的陆上训练，将这支中西合璧的队伍的水平，提升到一个具竞争力的层次，并开始参加一些本地赛事，获得不错的成绩。

最令笔者敬佩是，龙舟是一项对体能要求很高的运动，因此大多数桨手在50岁左右就会退下来，但Antony克服了肩背伤患，至今仍定期每周作两至三次体能训练，并继续参与本地赛事。

Antony曾经说过「伤患是无可避免的，关键在于给自己时间康复，并再次积极投入。」正正是他这种精神，让他在78岁的年纪仍能积极运动，真正的「心态决定境界」。

「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。

