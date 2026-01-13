专栏 苏虾仔｜曼联失C费如断右臂

上期先提到马列斯卡想夺权被车路士解雇，岂料鲁宾艾摩廉亦因为排阵、引援等问题与足球总监韦确斯闹翻，继而自爆下台。艾摩廉离任，他带来的5位助教亦一同离开，当中C费(卡路士费南迪斯，Carlos Fernandes)的离开可能是致命打击。

上任坦哈格离任，曼联球迷赞好，非魔迷就以花生友的心态幸灾乐祸。今次鲁宾艾摩廉离开，球迷间反应两极，有人以他在任期间胜率低、去季排名差、死抱3后卫阵式而认为抵「炒」；亦有人觉得他现时领军排前列，有望重返欧洲赛，以及攻力大幅改善，不应该向他开刀，或者至少唔应该在这个时间点出手。

死球教练难觅 痼疾随时复发

其实艾摩廉今季解决了不少问题，球队不再受伤病问题缠绕，又纠正了更衣室风气，除了少数战将不满上阵时间不足外，再无过往的不和传闻。当然曼联今季只应付一条战线，一周一赛下仍未能取得稳定性，早前在一段轻松的赛程中仍难求连捷，换帅改变一下亦非坏事。

然而教练团队一起离开，C费离任的影响力不可忽视。31岁的C费本身是助理教练，但因为曼联原本的死球教练不济，去季中接手全权负责红魔的死球部署，球队由去季全季只有10个死球入球(撇除12码)，20队之中仅排13位，到今季大跃进21轮共有11个，仅次阿仙奴及列斯联排第3，足证他的攻力。出色的死球教练唔易揾，辞退艾摩廉失去C费，曼联挣扎多年才解决到的死球问题，随时又再出现。苏伟业