专栏 体坛杂论｜赛程过密损身心健康 主办单位应检讨

继乒乓球出现球员不满赛会强制参赛令，樊振东和陈梦先后退出排名赛后，如今网球坛亦出现有球员不满赛程安排过密。「一姐」莎芭兰卡于布里斯班网赛期间，公开批评赛会强制要球顶级球手每年参加20项比赛的规定，直指是只顾赛会利益而漠视球员健康。笔者认同网赛主办单位要顾及球员健康和感受，否则到有球手退出排名赛才检讨便太迟。

网球「一姐」为球员发声

世界排名第一的莎芭兰卡早前在布里斯班网赛拿下个人职业生涯第22个锦标，她在其中一仗的赛后记者会上公开批评赛会的赛程安排过密，罔顾球员健康：「赛季简直是疯狂，对球员非常坏，正如大家所见有这么多球员受伤！」

目前赛会规定顶级球手每年最少参加20项强制性比赛，包括四大满贯、10项WTA1000级别赛事，6项WTA500级别赛事，而未能达标的选手将被扣分，而莎芭兰卡去年亦曾因此被扣分。不过，她强调今年仍然会因应自身情况而选择性参赛，她说：「上季我曾经在身体情况很差的情况下去比赛，因为过度比赛而筋疲力竭。」

笔者认同莎芭兰卡所说，现代网球赛事实在太多，球手没有足够休息时间容易受伤，以致经常有球手退出比赛，反而影响到球赛的竞争性和可观性。而莎芭兰卡今次的发言，为自己之外亦为其他网球员，甚至网球长远发展而发声，实在值得笔者敬佩；希望网球赛事主办单位可以多加考虑作出改善。丹尼神