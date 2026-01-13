专栏 桂神开波｜绿军十八冠的荣耀：从胜利雪茄到防守铁壁

讲起NBA有史以来成绩最彪炳的球队，非塞尔特人（Boston Celtics）莫属。这支坐拥18座总冠军奖杯的绿白球衣兵团令我见证了NBA从二战后草创至今的整个历史。

绿军之所以能称霸，传奇教练亚劳柏居功至伟（Red Auerbach）。他那双慧眼不问出身，当年舍弃佢熟识之东岸名校，偏偏从西岸的三藩市大学挖来了罗素（Bill Russell）。罗素虽然没有张伯伦（Wilt Chamberlain）那般七呎二的夸张身高，但左撇子的他手长脚长、打中锋位封阻出神入化。最重要是他的心理质素，往往能克制对手。在他带领下，塞尔特人在50年代尾至70年代建立起不可撼动的王朝，单是他一人手上就戴满了11只冠军指环。

主教练亚劳柏的另一绝学是心理战。当年他那招「胜利雪茄」简直是嚣张至极——不用等完场，只要见大局已定，他在后备席点起雪茄，球员球迷便知胜局已定，这种自信也植根于球队文化中。

塞尔特人的成功还在于无私。像「铁人」夏夫卓（John Havlicek），拥有跑不完的气力，甘愿担任「第六人」，往往在关键时刻给予对手致命一击。这种传统一直延续，从80年代的「小鸟」布特（Larry Bird），到2008年的「三巨头」时代，再到近期击败独行侠夺下的第18冠，无不展现出这种团队至上的精神。

虽然上届球队主力泰顿（Jayson Tatum）因阿基里斯腱断裂，今届未知能否复出，但塞尔特人依然成绩斐然。这归功于他们代代相传的防守铁壁和赢家心态。正如亚劳柏选人，只拣不想输的「Winner」。在竞技场上，有多几个这种心态的球员，自然事半功倍，这就是绿军长盛不衰的秘密。