专栏 运动医道｜拗柴康复治疗的误区

运动医道｜拗柴康复治疗的误区

更新时间：17:24 2026-01-08 HKT
发布时间：17:24 2026-01-08 HKT

上期讨论过急性期的误区，当中冰敷时间，也有重要的误区，许多人误以为冰越久消肿越快，胶袋一包冰一放便半小时多，这是非常危险的错误观念。第一点，急性期冰疗的作用是血管收缩，减慢患处的局部血液循环和充血情况，减轻肿胀和急性炎症而止痛去肿，所以10分钟便有这效果，如果超过20分钟，可能为了对抗寒冷反而扩张血管和充血，血液循环和肿胀便反而增加，亦可能导致神经冻伤。第二点，胶袋或者冰直接敷在皮肤上，很容易灼伤，建议用一块薄毛巾在皮肤表面，所以切记，冷敷不等于冰敷。　　
除此之外，其实康复期误区也不少：    
1）只做力量不练平衡和协调能力，肌力强大但关节感应和反应不力，依然容易反复拗柴。康复方案建议分为几个阶段，急性症状减轻后，柔软性和活动度是重要，以帮助受伤关节恢复正常的活动范围，避免关节僵硬。第二步是一旦疼痛得到缓解，肌肉力量和稳定性训练便是要点，包括整体平衡训练和踝关节的稳定性训练。

康复期勿过早恢复运动    

所以康复过程不应只是止痛为主，也应包括关节功能，力量，稳定性，和每项运动的针对性训练，因为康复的最终目标是让你回复到正常的运动和日常生活水平，例如步行开始，再到更高强度的跑步、跳跃，再进一步到你的要求例如足球和乒乓球的不同需要。   
2）影像检查正常不等于功能正常，功能测试才是最的标准。    
3）轻的扭伤，以为几天内自然会好，「忍一忍就好」，不愿休息或寻求治疗。这种做法可能导致韧带愈合不完全，增加未来反复扭伤或慢性不稳定的风险。    
4）过早恢复运动也是不当，当疼痛感减，关节未必已完全恢复，若未经完整康复计划便速速进行激烈活动，很容易造成伤处不是正常愈合，韧带松弛或延长，形成不同稳定。  
重返运动的基本要求，临床检查首先是无痛、无肿、无失平衡。功能测试包括关节活动和拉伸能力有健侧95%，髁关节和下肢肌力90%，心理有信心。专项能力测试以能顺利及协调地连续完成10次运动特定动作，例如足球员能来回急转急刹，重力射球等。 
郭志坚澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士查询：[email protected]

