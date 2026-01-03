Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 非帆征途│玩帆研判专家

专家点睇
更新时间：11:30 2026-01-03 HKT
发布时间：11:30 2026-01-03 HKT

问笔者，为甚么喜欢玩帆船？其实也没有特定的答案，有时是喜欢自由自在的感觉；有时是喜欢靠近大自然；有时是喜歉海面的不同挑战。笔者在帆船界认识的朋友，他们都因为不同的原因喜欢玩船，当中钱伟德（Dennis）的原因便非常特别。

当初认识Dennis，是在香港游艇会的赛事上，他是赛事的常客。经朋友介绍下，才知道原来Dennis是一个很喜欢研究比赛规则的人。每当海上有争议，涉及的船队会提交抗议（Protest），再移交到Protest room作出判决。Protest room就像小型法庭一样，比赛规则就如法例，船队要利用比赛规则去说服裁判，有时帆船的世界没有绝对的对与错，一切都是观点与角度。

一般帆友如笔者，对比赛规则会有一定认识，但未必非常熟悉。而Dennis不单很用心研究比赛规则，而且每当他参与的赛事有任何抗议，无论是自己牵涉在内的，还是其他帆友的案例，他都会花时间研究相关的比赛规则。更有趣的是因大家都知道Dennis很熟悉比赛规则，有些帆友在处理抗议的过程中更会特意询问Dennis的意见。

Dennis来说，喜欢玩船的原因是，比赛规则每4年改一次，帆船是真正学无止境的领域，让他可以活到老，学到老。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
20小时前
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 女顾客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
36分钟前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
2小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
5小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
2小时前
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
13小时前
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
13小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
20小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
17小时前
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
饮食
22小时前