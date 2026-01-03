专栏 非帆征途│玩帆研判专家

问笔者，为甚么喜欢玩帆船？其实也没有特定的答案，有时是喜欢自由自在的感觉；有时是喜欢靠近大自然；有时是喜歉海面的不同挑战。笔者在帆船界认识的朋友，他们都因为不同的原因喜欢玩船，当中钱伟德（Dennis）的原因便非常特别。

当初认识Dennis，是在香港游艇会的赛事上，他是赛事的常客。经朋友介绍下，才知道原来Dennis是一个很喜欢研究比赛规则的人。每当海上有争议，涉及的船队会提交抗议（Protest），再移交到Protest room作出判决。Protest room就像小型法庭一样，比赛规则就如法例，船队要利用比赛规则去说服裁判，有时帆船的世界没有绝对的对与错，一切都是观点与角度。

一般帆友如笔者，对比赛规则会有一定认识，但未必非常熟悉。而Dennis不单很用心研究比赛规则，而且每当他参与的赛事有任何抗议，无论是自己牵涉在内的，还是其他帆友的案例，他都会花时间研究相关的比赛规则。更有趣的是因大家都知道Dennis很熟悉比赛规则，有些帆友在处理抗议的过程中更会特意询问Dennis的意见。

Dennis来说，喜欢玩船的原因是，比赛规则每4年改一次，帆船是真正学无止境的领域，让他可以活到老，学到老。