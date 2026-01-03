Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 桂神开波│雷霆异军突起之关键

专家点睇
更新时间：10:30 2026-01-03 HKT
发布时间：10:30 2026-01-03 HKT

在NBA的历史长河中，有一句至理名言：「进攻赢得票房，防守赢得冠军。」虽然球迷们总是乐于见到华丽的入樽和三分雨，但在季后赛的肉搏战中，能够笑到最后，往往是那些防守如铜墙铁壁的球队。因为手感会有起伏，你不可能每场都投得顺，但防守的拼劲是可以自己控制的。当你能够成功防守，制造对手失误、抢断，然后转化为快攻得分，这种打击对手士气的效果，远比单纯的阵地战得分来得巨大。

这一点，正是雷霆本赛季异军突起的关键。雷霆队经过多年的卧薪尝胆，耐心选秀，终于打造出一支让人畏惧的青年军。这支球队的建队思路非常清晰，总经理柏历斯迪偏爱挑选那些手长脚长、身型修长的球员。如果你看过他们的阵容，你会发现大部分球员的身高都在6呎4、5寸至7呎之间。这种身材让他们在防守端拥有极大的优势，能够无限换防，织下一张天罗地网。

这支球队的核心阵容年轻且充满天赋。领军人物「SGA」基杰奥斯阿历山大已是MVP级别的巨星，他的单打能力和关键时刻的冷静让人印象深刻。内线支柱贺姆格连不仅有三分能力，更是防守端的定海神针，封阻能力惊人。再加上全能锋线谢伦威廉士，这「三少」组合攻守兼备。

截至12月30日，雷霆队取得了27胜5负的骄人战绩，高居联盟榜首。这对于一支平均年龄25岁的球队来说，简直是不可思议。他们的成功并非偶然，而是建基于严密的防守体系和极具侵略性的反击。

当然，夺冠之路从来不是一帆风顺。在NBA，健康往往是决定性的因素。正如去年的公鹿和快艇，因为主力受伤而饮恨。雷霆队虽然现在气势如虹，但要真正捧起奥布莱恩杯，还需要克服季后赛的重重考验，并祈求伤病远离。

这是一个属于「小城故事」的奇迹。奥克拉荷马这个被戏称为「雷霆城」的小城市，正孕育著一股足以改变联盟格局的风暴。只要这群年轻人保持健康，能够在季后赛中延续他们令人窒息的防守，这支雷霆队，绝对有能力再次冲出西岸，甚至问鼎总冠军。因为正如笔者认为：进攻虽好看，但防守才是王道。黄兴桂

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
20小时前
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 女顾客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
41分钟前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
2小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
5小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
2小时前
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
14小时前
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
13小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
20小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
17小时前
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
饮食
22小时前