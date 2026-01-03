专栏 运动医道│拗柴护理勿做错 先止血消肿后活血

再介绍脚踝扭伤的资料前，不如认识多一点脚踝关节的结构，由内侧的胫骨(tibia)、外侧腓骨(fibula)及下方的距骨(talus)所组成，胫骨与腓骨组成远端胫腓关节或称胫腓联合(distal tibiofibular joint, tibiofibular syndesmosis) ，距骨下端与脚跟的跟骨形成距下关节(subtalar joint)。骨头间有韧带相连，包括内外侧韧带，以维持关节稳定。胫骨与腓骨之间亦有韧带相连接，脚踝内侧韧带是比较粗厚又大块的三角韧带，而外侧则是较细长的三条韧带，为前距腓韧带、后距腓韧带及跟腓韧带，但三条加起来的阔度也不及内侧韧带的濶度，因此外侧韧带相比于内侧韧带没那么强壮，所以拗柴时，当脚掌向下而踝内翻时，就容易拉伤这些外侧韧带，特别是前方的距腓韧带。

急性期应该的PRICE处理外（上期的介绍），亦有很多常见的误区：

1）伤后立即热敷或用行气活血药水，这样会扩张血管，加重出血肿胀，建议在48至72小时后（根据伤患的严重性）才用，热疗只能在肿胀和炎症得到控制后才使用，早期应先采用冰敷来减轻发炎与肿胀。在急性期后（约48小时后），可以交替使用热敷冷敷来缓解肌肉紧张，增加血流，帮助放松紧张的肌肉组织。

2）胡乱用力局部按摩揉搓， 误以为这样能「活络筋骨」，但若韧带已经受损，这样的操作反而可能造成二次伤害或延迟愈合，因可能导致韧带撕裂的裂口进一步移位，不能接触而覆合，甚至更大的裂口，轻度扭伤可在48至72小时后轻柔按摩，中重度或严重的只可以在远端按摩以消肿。

3） 不应过早配方活血化瘀药物，急性期需先止血，再活血，顺序颠倒会加重病情。

4）在治疗过程中，使用护托或支撑带可以帮助固定关节，减轻受伤部位的承重压力，防止疼痛和再度受伤，而且在康复治疗初期，支撑装置有助于提供额外的承托力和保护。但长期佩戴护具不动，超过1周的完全制动休息会导致肌肉萎缩，关节粘连，针对性的运动学治疗方案是可以防止此等副作用。

郭志坚

澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士