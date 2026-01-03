专栏 苏哈仔│马列斯卡爬头落马 意外不意外？

英超「Big6」中，曼联领队鲁宾艾摩廉的帅位问题最经常被人提及，去年9月更传到接近鸟纱不保；1个月后轮到利物浦出事，经历各赛事4连败后，史洛特被指已接近下课边缘；11月尾至12月，热刺的汤马士法兰克成为新一期主角，在9场所有比赛仅得2胜下，传出已闻到鱿鱼香。如今马列斯卡突然爬头，好多球迷都指意料不到。

马列斯卡成为今季英超「Big6」首位落台的教头，他去季上任带领球队首夺欧协联，并在不被看好下赢得扩军至32队后首届世界冠军球会杯，上届英超又排第4，这成绩绝对超乎预期。今季成绩虽然有点落差，联赛仍稳居第5；欧联3胜1和2负排13位未算差；联赛杯3连胜入4强，落台当然与战绩无关。

马列斯卡比艾摩廉和史洛特更早离任，令人意外。路透社

人事关系向来都是主帅最难应付之处，在领军赢得两个锦标后，自然对球队和自己有更高要求，以便在教练征途向更高处进发，最好就是有更多的决策和话语权，引援参与度更高，结果笃中老板和管理层的死穴。赢完冠军不久后落后，在车路士屡见不鲜，马列斯卡不会是最后一个。

回到开初，艾摩廉、史洛特和法兰克在换帅传闻中，虽然经常被提及，但一直以来都没有他们与领导层不和的消息，所以媒体间的报导「睇下就算」。苏伟业

