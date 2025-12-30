专栏 苏哈仔│鲁宾艾摩廉有一点 值得被肯定

曼联经常令人意想不到，应赢则输，不被看好却有分袋走，刚仗在伤兵满营，兼且有3名主力离队参加非洲国家杯的情况下，居然能够以1:0击败身体对抗极佳的纽卡素。

鲁宾艾摩廉正式放弃3后卫阵式，转踢4后卫，不再固步自封值得一赞，但更值得嘉许，是他在严峻的环境中，仍坚持严格监控球员的体能情况，不要超负荷。曼联近年被人咎病之处，除了买人货不对办，还有战将们不停受伤，长期伤兵不少，更多是复出不久又再伤。

艾摩廉的做法，是严格管控球员的出场时间，特别是有丰厚伤病履历，以及体能状态不足以应付全场的战将。当全员健康，有足够的替补人选时，要做到不是难事；可是在人手不足，但又要面对争取成绩的压力时，要保持这坚持并不容易，刚仗被纽卡素围攻，知道控制力大减，都要换走美臣蒙特、卡斯米路、劳基梳尔和利辛度马天尼斯，用两位青年军小将和雪到硬的杜维尔马拉西亚入替；前轮对阿士东维拉，同样换入2位新人应付，都要避免主力超负荷。

球迷都明显见到曼联正选和后备的差距，艾摩廉无可能见唔到，他仍然坚持控制球员的出场时间，值得给予肯定。苏伟业