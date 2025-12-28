专栏体坛杂论｜张本智和豪言多 日网民不买帐

日本乒乓球名将张本智和早前在香港举行的WTT香港总决赛，先后击退中国的林诗栋和瑞典的摩加特首夺冠军。这名日本乒乓一哥夺冠后信心大增，近日更豪言要领日本在明年世界乒乓球团体赛夺冠，但遭网民泼冷水。笔者认同张本智和已达世界顶级水平，惟以日本男队的整体实力，要与有王楚钦、林诗栋坐镇的中国队争冠难度极高。

张本智和成为日本乒乓球史上首位WTT总决赛冠军，东京电视台特别向他颁发表扬状。这名日本一哥在仪式上豪言要带领日本男队夺取明年世界乒乓球团体赛冠军：「非常感谢为我举办如此盛大的表彰会，收到大家的鼓励，我真切地感受到这次夺冠的意义，也觉得自己的努力没有白费。明年的世乒赛是团体赛，我和户上隼辅、筿冢大登、松岛辉空等队友已组建起具备冲击金牌实力的队伍。我将以世乒赛金牌和更多赛事冠军为目标，付出比今年加倍的努力。」

遭质疑WTT夺冠含金量

不过，日本网民对于张本智和定下世乒团体赛夺冠的目标似乎并不认同，更质疑他夺冠的含金量，一网民说：「今次赛事最顶尖的男、女球手都退出了。若果明年再有顶尖球手因伤退赛，他们（日本）或有机会夺冠。」

笔者认同张本智和的实力足与中国球手争胜，惟其他的队友松岛辉空、户上隼辅和筿冢大登，只有松岛辉空排世界第8，户上隼辅和筿冢大登排20、28，实力难与中国队球手匹敌，以团队整体实力而论，笔者认为张本智和要带领日本与中国争冠还是言之过早。丹尼神