专栏 运动医道｜处理拗柴切记PRICE原则
发布时间：19:43 2025-12-25 HKT
脚踝扭伤（拗柴）是大家常常遇上的问题，特别圣诞假期多旅行，但太过日常生活化，容易自我治疗错误，急性期忙着揉搓按摩、热敷「活血」，反而加重肿胀疼痛，康复期又主张卧床静养，结果脚踝肌肉萎缩、稳定性变差，－痛减便速回运动，形成「反复扭伤」的「玻璃踝」。
急性期处理的核心重点是「控制炎症、减少出血、保护韧带」，传统PRICE原则结合最新的临床细节是好的指引：
P，保护（Protection）：一旦受伤，应立即停止进行中的活动，免受伤部位受到进一步的伤害。
R，休息（Rest）：精准制动而非完全不动。轻度扭伤可正常行走，但避免跑跳、爬楼梯等负重较大动作，每日行走步数控制在5000步内中。重度扭伤则需使用步行靴或弹性脚踝保护带，行走时保持踝关节中立位（避免外翻），甚至不负重（用轮椅），休息时可去除护具进行轻微活动，防止关节粘连紧缩。
I，冰敷（Ice）：冰敷可以为受伤部位提供即时的局部消炎效果，也能即时减低血流量，限制肿胀和减轻疼痛。你可以使用市面的冰垫、或利用湿毛巾包裹着碎冰、冰箱中冷冻豌豆作为自制冰包，敷于外踝肿胀最明显处，用冰块直接按摩受伤部位（5分钟）也是一种非常有效的冷冻治疗，但避免使用冷冻冰块直接敷贴在皮肤上（除非是利用冰块进行按摩），伤后48小时内，每次10分钟左右，间隔2至3小时一次，每日不超过6次。切忌连续冰敷超过20分钟，过长的冷冻治疗可能会损害你的皮肤，甚至导致冻伤，亦反效果的增加肿胀。 C，加压（Compression）：受伤部位的肿胀可能会阻碍撕裂部份愈合，加压有助于限制和减少肿胀，缓解痛楚。选用3至5cm宽的弹性绷带，避免使用普通纱布（无弹性，加压效果差），从足趾向小腿近端螺旋式包扎，每圈重叠1/2，在脚踝外侧（损伤处）加压，包扎后每15分钟检查一次足趾颜色，若出现苍白、发紫，需立即松开重新包扎，也可以白天活动时包扎，夜间休息时可以拆除，避免长时间加压导致静脉回流障碍。
E，抬高（Elevation）：抬高患处有助控制肿胀，最好是高过心脏水平。例如，可尝试躺卧，利用枕头将你受伤脚的小腿托起。
郭志坚澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士查询：[email protected]