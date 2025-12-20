专栏 体坛杂论｜「韦少」失落总冠军 明年卷土重来

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛杂论｜「韦少」失落总冠军 明年卷土重来

更新时间：13:39 2025-12-20 HKT
发布时间：13:39 2025-12-20 HKT

世界一级方程式赛车(F1)已经多年没有斗得咁精彩，最后一站阿布扎比比赛事前竟然有3位车手争逐总冠军，排头位出赛红牛的韦斯塔潘由头带到尾夺冠，但季军麦拿仑的罗列斯以2分压倒韦斯塔潘首夺车手总冠军才是最终的赢家。不过，自2018年开始，阿布扎比站夺冠车手于来年都可夺总冠军，笔者期待「韦少」明年再卷土重来。  
韦斯塔潘于F1下半季发挥凌厉冲刺，包括最后一站阿布扎比夺冠，最后10站全部踏上颁奖台，豪取6冠、2亚、2季的骄人成绩；只可惜前半季实在失分太多，最后以2分之差败给罗列斯，未能完成5连冠的霸业。不够，韦少未有因此而气馁，马上将眼光放到来季F1赛事上，他说：「我们战斗到最后一刻，我们的战车和车队已证明具备争冠的条件，现在我们要望向明年。」

阿布扎比站兵家必争

笔者欣赏韦斯塔潘的拚劲和不死精神，今年虽然功亏一篑，但并不是全盘输晒，最少他赢得被视为最关键的阿布扎比站冠军。因为自2018年咸美顿于阿布扎比夺冠，之后他在2019年赢得F1车手总冠军，至今连续7年的阿布扎比站冠军车手，于翌年都能够登上世界冠军宝座。所以，韦少今次在阿布扎比站食尾胡，是来年争夺2026F1总冠军的好兆头。丹尼神

