专栏 苏哈仔│鲁宾艾摩廉终有信心变阵

曼联又在主场失分，3度领先下都未能赢波，4:4赛和近况平平的般尼茅夫，未能跻身前5名。成绩未如理想，但值得欣赏是领队鲁宾艾摩廉能够未雨绸缪，在末段改踢4后卫阵式，为即将展开的英超圣诞快车赛期铺路。

上半末段踢4后卫

在上周一对般尼茅夫前，英国媒体传出曼联整个星期都以4后卫阵式练习，有意放弃之前一直坚持的3后卫阵式。比赛时红魔最初用3后卫，但到下半场中后开始就进入测试模式，将劳基梳尔移往左闸，达洛治踢右闸，中间有利辛度马天尼斯拍艾登希云，改为4后卫。这个阵式未能带来3分，更差点在完场前再失一球输波，但艾摩廉的用意值得一赞。

为快车阵容不整铺路

圣诞快车赛期，曼联一口气失去马沙拉奥、阿密得迪亚路和麦比奥莫，成个右路组合离开，要继续踢3421阵式，有一点难度。而且马菲斯迪历特和哈利马古尼仍未复出，中坚人选不够，坚持踢3后卫阵式吃力不讨好，用比赛来试阵，冒失分的风险，都无办法要照做。

艾摩廉入主曼城后，一直坚持踢3后卫，可以说是教练的坚持，但更多是他没有信心去变，惊变完阵比未变阵前差。随住球队近绩有改善，联赛排名居前列，他终于有信心去试，终于走上正确的道路。苏伟业