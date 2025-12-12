专栏 非帆征途│艰难时期更要互相扶持

临近圣诞，香港游艇会慈善基金会联同香港游艇会，于12月6日跟本地的学校圑体和慈善机构合作，为有特殊学习需要的学生、儿童癌症康复者，以及他们的家长举办了一场圣诞派对。活动共有49位小朋友和35位家长参与，内容包括制作和装饰姜饼火车，设计圣诞装饰，还有现场魔术表演。

在活动当日，帆妹见到现今小朋友的劳作天份很高，当糕点主厨Chris仍在讲解制作过程的时候，很多小朋友单凭图片和创意，便已经可以砌出一个完整的姜饼火车，而且还布置得非常有特色。另一高潮就是魔术表演环节，所有小朋友排排坐在舞台前面，魔术师的表演拍案叫绝，现场更是尖叫声不断，可想而知小朋友是多么投入。

香港游艇会慈善基金会已经举办圣诞派对多年，一直为社会上有特殊需要的小朋友和其家长送上节日温暖和祝福。事实上，大家不要以为这是专门为小朋友设计的活动，作为一个大人，帆妹见到小朋友展示出灿烂的笑容，也觉得内心充满温暖。

见到最近有些学校因为大埔火灾事件，而取消了年度的圣诞派对，帆妹是觉得可惜的，虽然现阶段社会气氛依然沉重，但在支持赈灾的同时，我认为关心身边人的情绪也是非常重要，因为在艰难时我们更需要互相扶持，互相给予彼此更多的爱。