专栏 运动医道｜真正理解足踝扭伤
更新时间：10:33 2025-12-08 HKT
发布时间：10:33 2025-12-08 HKT
一次拗柴，看似简单，但如果处理马虎，很容易演变成「习惯性拗柴」，即慢性踝关节不稳定（ChronicAnkleInstability,CAI）。慢性踝关节不稳定基本上是指足踝有松动，无力的「不稳定」感觉。足踝扭伤十分普遍，而且多达40%会出现反复扭伤和不稳定的症状。要真正理解它，必须把「机械性」与「功能性」两个方向看，先独立看，再看看如何协调。机械性不稳定，韧带受伤扯「松了」，影响固定和运作。急性外侧扭伤最容易撕裂的是距腓前韧带（ATFL），占大约80%，另外20%的患者距腓前韧带和跟腓韧带（CFL）同时撕裂。距腓后韧带（PTFL）撕裂则较罕见。如果早期处理不当，例如自我治疗，服用强力止痛药，而固定不足，负重和运动过早，韧带会在被拉长的位置瘢痕愈合，形成病理性松弛，而且结节黏连形成，影响靱带弹性柔软能力。
松弛的直接后果是距骨在踝关节内出现异常前向平移，临床上就是前抽屉试验和距骨倾斜试验阳性，而且因为外侧松驰，这前移形成距骨在踝关节内的前移有内外不平均的活动，令关节面的软骨受不正常的磨擦而损伤，创伤后骨关节炎，但这只是「松」的基本表象。
详细来说，是旋转不稳定，ATFL断裂后，后足在横截面内的内旋活动度显著增加，在跳跃落地、切入动作中成为致命隐患，这异常活动反复刺激滑膜和软骨，磨损增生，文献指出高达78%的CAI患者提早出现退变。
郭志坚澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士查询：[email protected]
