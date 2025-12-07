专栏 体坛杂论｜张本智和还是专心比赛为妙 

乒乓球混合团体世界杯近日于成都 举行得如火如荼，而日本首席男单张 本智和于比赛中接连出现尴尬事件，令 他成为网民讨论的焦点。日本于今届赛 事表现出色，晋级4强十分稳阵，笔者 还是建议张本智和不要理会太多场外事 情，专心于球场上，表现和成绩才是对 批评最好的回应。

张本智和因为父亲张本宇曾效力于 四川省队，母亲张本凌是前中国国家队 队员，如今他入籍日本返回中国比赛， 受到球迷批评属在所难免。而早前日 本对南韩的赛事前便发生一段小插曲， 主持人续个球员介绍，球员听到自己的 名字便离开，而主持人误把张本智和的 名字读作其妹妹张本美和，张本智和当 时坚持不离开，并且面露不悦之情，最后主持人发现读错，读回张本智和的名 字，他才于妹妺劝告下离场。

比赛中接连出现尴尬事件

日本之后对中国之战又发生另一宗 事情，比赛结束之后中国球手王楚钦与 场上的日本球手握手后走到日本的后备 席，当时张本智和与两名教练站起来准 备与王楚钦握手，但王楚钦没有理会张 本智和，只与两名日本教练握手，张本 智和面色一沉。

两次事件中张本智和都表现不高兴 的表情，笔者认为他实在无需太过介意 场外的事情，加上这些事情都非他可以 控制，还是专心比赛为上，始终成绩才 是运动员对批评的最佳回应。 丹尼神