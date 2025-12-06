Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非帆征途｜从环岛赛看港拓水上运动优势

专家点睇
更新时间：20:25 2025-12-06 HKT
发布时间：20:25 2025-12-06 HKT

由香港游艇会主办的「宝马海岸赛艇香港环岛大赛2025」，早在上月尾举行，赛事固然精彩，不过帆船妹更惊喜的是，见到一班国际奥运级的运动员参赛。
参加「公开组四人双桨有舵手艇」的英国队伍，当中三位都是奥运和世锦赛的奖牌得主，包括奥运金牌得主TomFord、奥运银牌得主JackBeaumont、世锦赛铜牌得主AdamNeill。三位首次到港作赛，他们大赞环岛赛是个很经典的赛事，事前听过很多有关赛事的报道，他们又指希望到世界各地参与一些有趣的赛事，环岛赛便是其中一个，又笑说可以透过环岛赛观赏到整个香港。
而出战「公开组双人双桨艇」铁人赛的德国组合EduardoLinaresRuiz和AntonFinger，分别是前世锦赛冠军和巴黎奥运的代表。Eduardo已经是第三次参赛，2017年第一次听朋友介绍这个赛事，他笑说自己当时被骗了，连完成也完成不了，2019年第二次花了很多时间准备，最后赢得组别第一名，他形容赛事很好玩，因此今年特意带同新拍档再次来港参赛。
比赛后，从社交媒体见到Eduardo和Anton还争取时间，到了大屿山的天坛大佛和兰桂坊旅游和打卡，似乎享受比赛之余，也享受了留港旅游的时光。香港四面环海，非常适合举办不同的水上运动大型赛事，同时独有的海岸线也是非常吸引国际选手的，帆船妹期待香港未来更大力度的推动水上运动体育旅游的发展。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]

