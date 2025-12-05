Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 苏哈仔│曼联复苏中 跌跌撞撞在所难免

更新时间：20:49 2025-12-05 HKT
曼联刚周末在不被看好下，作客2:1击败水晶宫。正当魔迷憧憬5连胜，让「剪发哥」可以剪发之际，周四快车又摔了一跤，主场被18位的韦斯咸逼和1:1。红魔跌跌撞撞，未能持到稳定性，这正是一支平庸球队变成争标份子的平台期。

近期曼联被看好下失分，睇淡就赢波，有一项数据要特别留意。周四对韦斯咸，红魔牌面和近况占优，主导比赛有65%控球率，和1:1；之前主场对爱华顿大部份时间踢多一人，全面控制战局有70%控球率，就输0:1。上周末对水晶宫，半场拥有60%控球落后0:1，下半场刻意交出控球权，占比不足50%，就入2球反胜2:1。再推前一点，4:2赢白礼顿一仗的控球率为44%；作客2:1击败利物浦，控球率更低至37%。

控球率高失分，是因为球队在大部份时间都在控制和主导下，寻找得来不易的缺口，还要高度集中不可有一刻的失误和松懈，对全队的要求都要相当高。曼联仍在打造中，全场主导比赛总有失魂的时刻，失分在所难免，鲁宾艾摩廉一而再，再而三指出球队控制力不足。

当然这是必经的阶段，阿仙奴行过，曼联要做争标份子都要经过。对比上届，红魔连似样的攻势都欠奉，至少今季创造了不少具威胁的攻门，的确在进步中。苏伟业

