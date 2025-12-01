Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 体坛杂论｜内地体坛年青小将涌现

专家点睇
更新时间：10:13 2025-12-01 HKT
发布时间：10:13 2025-12-01 HKT

近期国家体坛新星涌现而且年纪很小，好像年仅13岁的河北游泳新星于子迪，于上星期结束的第15届全运会取得3面金牌。近日于乒乓世青赛场上，同样是13岁的小将祝启慧联同刘子菱夺U15女双金牌，U15女单亦打入4强，被睇好是国家队未来栋梁。她样子甜美可爱，被网民称赞为新孙颖莎，势成中国乒乓球坛的新宠儿。

祝启慧于子迪年仅13

刚结束的第15届全运会，多名年青小将涌现，其中河北13岁游泳新星于子迪，先后于200米个人混合泳、400米个人混合泳和女子4X200米自游泳夺金，个人夺得3面金牌。其中200米个人混合泳更打破前辈叶诗文保持的20757亚洲纪录和全国纪录；势必成为国家泳队的新力量。

全运会乒乓球场亦出现同样是年仅13岁的新星，这位来自北京的祝启慧越级出战U18的比赛，成功协助北京赢得U18女团冠军；个人并取得U18女单第4名。最近的2025乒乓球世青赛上，祝启慧又与刘子菱合作在U15女子双打决赛击败日本的石田心美/村松心菜组合夺冠。祝启慧又于U15女单赛事打入4强。这名13岁小将于今次赛事出战U15级别比赛，面对的多是15岁球手。

而祝启慧长得一副可爱的模样，被指有乒乓一姐孙颖莎的影子，更有网民称她为新版孙颖莎，笔者相信假以时日她有机会成为国家乒乓队成员。 丹尼神

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
10小时前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
4小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
12小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
19小时前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
11小时前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
9小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
19小时前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
12小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
16小时前