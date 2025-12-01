专栏 体坛杂论｜内地体坛年青小将涌现
近期国家体坛新星涌现而且年纪很小，好像年仅13岁的河北游泳新星于子迪，于上星期结束的第15届全运会取得3面金牌。近日于乒乓世青赛场上，同样是13岁的小将祝启慧联同刘子菱夺U15女双金牌，U15女单亦打入4强，被睇好是国家队未来栋梁。她样子甜美可爱，被网民称赞为新孙颖莎，势成中国乒乓球坛的新宠儿。
祝启慧于子迪年仅13岁
刚结束的第15届全运会，多名年青小将涌现，其中河北13岁游泳新星于子迪，先后于200米个人混合泳、400米个人混合泳和女子4X200米自游泳夺金，个人夺得3面金牌。其中200米个人混合泳更打破前辈叶诗文保持的2分07秒57亚洲纪录和全国纪录；势必成为国家泳队的新力量。
全运会乒乓球场亦出现同样是年仅13岁的新星，这位来自北京的祝启慧越级出战U18的比赛，成功协助北京赢得U18女团冠军；个人并取得U18女单第4名。最近的2025乒乓球世青赛上，祝启慧又与刘子菱合作在U15女子双打决赛击败日本的石田心美/村松心菜组合夺冠。祝启慧又于U15女单赛事打入4强。这名13岁小将于今次赛事出战U15级别比赛，面对的多是15岁球手。
而祝启慧长得一副可爱的模样，被指有乒乓一姐孙颖莎的影子，更有网民称她为新版孙颖莎，笔者相信假以时日她有机会成为国家乒乓队成员。 丹尼神
