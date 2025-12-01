专栏 体坛杂论｜内地体坛年青小将涌现

近期国家体坛新星涌现而且年纪很小，好像年仅 13 岁的河北游泳新星于子迪，于上星期结束的第 15 届全运会取得 3 面金牌。近日于乒乓世青赛场上，同样是 13 岁的小将祝启慧联同刘子菱夺 U15 女双金牌， U15 女单亦打入 4 强，被睇好是国家队未来栋梁。她样子甜美可爱，被网民称赞为新孙颖莎，势成中国乒乓球坛的新宠儿。

刚结束的第 15 届全运会，多名年青小将涌现，其中河北 13 岁游泳新星于子迪，先后于 200 米个人混合泳、 400 米个人混合泳和女子 4X200 米自游泳夺金，个人夺得 3 面金牌。其中 200 米个人混合泳更打破前辈叶诗文保持的 2 分 07 秒 57 亚洲纪录和全国纪录；势必成为国家泳队的新力量。

全运会乒乓球场亦出现同样是年仅 13 岁的新星，这位来自北京的祝启慧越级出战 U18 的比赛，成功协助北京赢得 U18 女团冠军；个人并取得 U18 女单第 4 名。最近的 2025 乒乓球世青赛上，祝启慧又与刘子菱合作在 U15 女子双打决赛击败日本的石田心美 / 村松心菜组合夺冠。祝启慧又于 U15 女单赛事打入 4 强。这名 13 岁小将于今次赛事出战 U15 级别比赛，面对的多是 15 岁球手。

而祝启慧长得一副可爱的模样，被指有乒乓一姐孙颖莎的影子，更有网民称她为新版孙颖莎，笔者相信假以时日她有机会成为国家乒乓队成员。 丹尼神