专栏 苏虾仔｜「落难双红」又输波盼周末争啖气

更新时间：10:00 2025-11-29 HKT
发布时间：10:00 2025-11-29 HKT

用「落难双红」来形容曼联和利物浦，可说最适合不过，一队在大部分时间多打一人下都输俾爱华顿；另一队又输3球，连续3场各赛事以3球之差落败。不过两队今次输波的消息，因为宏福苑五级大火，在香港球迷间的谈论度不高。

曼联主场踢多一人仍落败

曼联主场对爱华顿，在13分钟对手内讧踢少一人下，仍然输0:1。红魔落后下围攻，狂射25球无入波，拖肥糖门将比克福特「上身」是一大因素，但红魔自己真系唔争气，从比赛中间很多画面都见到，球队在防守时明明踢多一人，但在细小区域间却是人少打人多，问题出于红魔战将态度欠积极，跑动少所引致，的确咎由自取。
而利物浦对上两场英超各失3球，周中欧联主场对燕豪芬，赢唔到都不单止，仲要狂失4球，华基尔云迪积克犯手球输12码，完全是低级失误。红军领队史洛特不止一次表示，球队创造到入球机会，只是未能把握，防线一时走神才出现问题。然而利物浦不是一、两场比赛出事，近12场输足9场，已非单一事件，球队今夏斥重资买前锋和攻中，忽略边线和中坚位置的深度，终究出事。
红魔和红军都是香港最多球迷追捧的球队，希望两队在本周末英超打争气波，为香港球迷在苦中得到一点甜。苏伟业

