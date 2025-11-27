Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 运动医道｜挥洒汗水延续全运激情

专家点睇
更新时间：11:03 2025-11-27 HKT
发布时间：11:03 2025-11-27 HKT

2025粤港澳的全运圣火终于熄灭，但「全民运动」的体育精神依然，这体育文化的热情仍然掀起运动风潮，快快站起来挥洒汗水，延续全运激情！全运的引诱和鼓励，使我们在日常生活中的每一个时刻，延续体育的效应，当我们把运动融入健康生活的领域，便是真正的自我财富，社会经济效益。  
当然，讲是容易，但香港人生活紧张，职场忙碌，学业又多压力，运动设施又未必方便，自然大家运动时间不足，但全运会的意义，恰似一声尖叫的号响，唤醒全社会对体育价值的重新认识，懂得安排时间平衡生活，告诉我们体育不仅是生活的娱乐，更是健康的基石，不是少数人的专利，而是每个人的自我权利。当我们在晨光中跑步，单车，黄昏室外羽毛球，我们不仅为自己个人强健体魄，更在社会经济问题作出无私的贡献。
众所周知，身体活动不足或缺乏，久坐不动的生活方式是令身体不健康的重要原因，所以简单见议，每天工作静坐观看电脑的时间要控制在2到4个小时以内，最好能每小时起来伸展活动一下，－至二分钟也是好。
有氧运动为主抗阻运动为辅  
基本运动原则是中低强度有氧运动为主，抗阻运动为辅，每周进行150~300分钟，例如一星期中有5天运动不少于30分钟，最理想是300分钟，可以当身体习惯后才慢慢增加运动时间，至少隔天运动1次，抗阻运动每周2-3次，每次10~20分钟。  
中等强度运动进行时，呼吸和心跳会稍为加快及轻微流汗，可以讲说话，常见的包括跑步，游泳，骑单车，乒乓球，羽毛球等。初运动时，循序渐进，量力而为，可以尝试把生活与运动混和，例如尽量步行往返工作地点，多出外散步，行楼梯等。  
跑步可以锻炼体能还能提高心肺功能，有利于心脏的健康，防止脂肪的堆积。游泳更可运动手、脚、腰和腹，可以使全身的线条训练，有健身美体作用，游泳时身体浮在水中，对膝有问题的人更适合。骑行单车被称为“黄金有氧运动”，可以使心肺健康及锻炼全身肌肉，更可训练眼与手脚协调。羽毛球，乒乓球强身健体外更能锻炼眼睛、手部和肢体协调，亦助预防颈椎病。篮球涉及弹跳等动作能提高身体协调和快速反应能力，亦可刺激青少年的骨骼生长。
郭志坚澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士查询：[email protected]

