专栏 非帆征途｜ 中国海帆船赛蓄势待发

更新时间：15:31 2025-11-26 HKT
发布时间：15:31 2025-11-26 HKT

由香港游艇会主办的「2026劳力士中国海帆船赛」于明年3月4日起航，代表距离开赛日不足100日。这个两年一度的赛事是香港最受欢迎的离岸赛事，也是亚洲最经典的赛事之一。参赛的队伍将从香港维多利亚港出发，经过南中国海前往菲律宾苏碧湾，赛程565海里。
帆妹知道的「中国海帆船赛」，一向都是来自世界各地的顶尖帆船选手的竞赛舞台，例如今年7月在「海军上将杯帆船赛」中带船队勇夺亚军的郭志梁先生，是一个世界知名的离岸赛帆手，他以前便曾三度出战「中国海帆船赛」，夺得2届总冠军及3届冲线冠军。
「中国海帆船赛」始于1962年，曾多次荣获「亚洲最佳帆船赛」殊荣，对参加者而言，此赛事出名具挑战性，除了需要面临天气、海上环境变化的挑战，更需要避开海上的鬼网、天然气及钻油台等障碍，参赛者的技巧、耐力和策略都有着不同程度的考验。
虽然帆妹不是离岸赛帆手，但对这个赛事的消息一直非常关注，因为身边有位离岸赛的发烧友好朋友，正密锣紧鼓的筹备以一个很特别的方式参赛。至于是甚么特别的方式，帆船妹先在此卖个关子，稍后时间再跟大家分享。至于想报名的其他帆友，可以到「2026劳力士中国海帆船赛」官方网页报名，截止报名日期是明年2月6日。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]

