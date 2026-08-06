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奥迪足球峰会│拜仁16岁大只前锋艾斯苏姆亚洲行上位 被喻为德国中锋新希望 香港球迷要记住

足球世界
更新时间：15:47 2026-08-06 HKT
发布时间：15:47 2026-08-06 HKT

「奥迪足球峰会2026」明晚于启德主场馆上演，德甲班霸拜仁慕尼黑与应届欧霸盟主阿士东维拉正面交锋。香港球迷除了将注意力放在两军的星将外，还可注意身穿拜仁48球衣的16岁前锋艾斯苏姆(Bastian Assomo)，后者今夏友赛为拜仁上阵3次入2球，被喻为德国中锋新希望，拜仁教练高柏尼相当重视他，近日于操练后更给予此子额外指导。

3场热身赛入8球 艾斯苏姆备受注目

2010年3月出生的艾斯苏姆，在上场友赛拜仁2:1击败济州SK时大放异彩。正选上阵的他于41分钟接应队友的传送，控定皮球后再调整，然后右脚劲射破网，展示其射手触球。此子年仅16岁但身高已达到1米90，身型魁梧，善长利用强壮的身体护球，在德国国内被喻为德国中锋未来新希望。他在亚洲行前，两场热身赛俱有上阵入1球，今夏为拜仁出场3次收录2球，表现出众。

高柏尼主动帮手加操

德国《图片报》透露，拜仁教练高柏尼和助教在最近3周，经常于全队训练结束后，为这名大只中锋给了额外指导，最重要时加强持球能力。由于哈利卡尼仍未归队，拜仁明晚于启德主场馆对维拉，艾斯苏姆料继续正选上阵，香港球迷不妨留意其表现。

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