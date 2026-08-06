英超｜阿列沙巴拿加热身赛出丑 恐失阿仙奴二号门将位置

英超盟主阿仙奴周三于第二场季前热身赛意外以 1:3 惨败予西甲的贝迪斯，虽然这只是一场热身赛，但兵工厂二号门将阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）在球场上的「灾难级」表现，赛后遭到英格兰舆论的强烈谴责，直指这位西班牙门将已彻底失去诚信，随时会被今夏加盟的新兵美斯利亚（Illan Meslier）夺去其二号门将的席位。

出击打空兼解围失误丑态百出

今场在都柏林Aviva球场举行的赛事，阿仙奴开赛仅 9 分钟便因阿列沙巴拿加的低级错误而落后。当时贝迪斯开出角球，阿列沙巴拿加弃门出迎却在空中完全「打空气」，皮球漏到后柱，让洛迪高列基美轻松射入为贝迪斯打开纪录。

这名阿仙奴门将之后再次犯错，他的大脚解围直接将皮球送到对方中场脚下，间接造就尼臣迪奥沙轰入世界波，令阿仙奴落后至 0:2。虽然阿仙奴凭借轩卡派尔（Piero Hincapie）头槌建功扳回一城 ，但半场结束前阿列沙巴拿加再次失守，被前韦斯咸中场科奴斯（Pablo Fornals）远射破网，令阿仙奴上半场便以 1:3 落后，并将这个比数维持到完场。

阿迪达对门将向来铁腕

阿列沙巴拿加已非首次出现低级失误，今年 3 月的联赛杯决赛对阵曼城时，他的致命低级失误便直接葬送了阿仙奴的夺冠机会。对于目前旨在冲击欧联和英超双冠的兵工厂来说，他们绝对无法容忍一位随时「自爆」的二号门神。

主帅阿迪达对待门将冷酷无情早已是人所共知，当年他便曾手起刀落卖走功臣兰斯达尔（Aaron Ramsdale）以扶正大卫拉耶。如今，阿仙奴今夏出人意料地签下了前列斯联主力美斯利亚 ，加上 20 岁的小将薛福特（Tommy Setford）在后备席虎视眈眈。如果转会窗关闭前有合适报价，阿仙奴不排除将阿列沙巴拿加出售。

