西乙｜港门将吴以琛签约西乙球会卡迪斯　成球会创会以来首位港将

香港门将吴以琛日前透过经理人公司宣布，已签约西乙球会卡迪斯（Cádiz CF），成为该会创会以来首位中国香港球员，正式踏上西班牙职业足球舞台，亦为本地青训产品写下新一页。

现年23岁、身高接近两米的吴以琛已在欧洲打拼多年。经理人图片

现年23岁、身高接近两米的吴以琛，出身自本地青训系统，曾效力标准流浪青年军，2018 年曾旅居欧洲，于葡萄牙士砵亭 U16 及 U17 学艺，去年更到西班牙接受西甲门将教练 Toni Doblas 及其团队的评核与个人训练，逐渐进入西班牙职业球坛视野。

卡迪斯是一家位于西班牙西南部滨海城市卡迪斯的球会，成立于 1910 年，现时为西班牙乙组足球联赛的球队之一，旗下设有多支梯队，分别于西班牙足球系统中不同级别联赛角逐。

背水一战激发好胜心

吴以琛其后经经理人安排到不同球会试脚，最终获得卡迪斯垂青。他表明将努力争取上阵时间，在高水平环境中学习及进步，并以成为「大港脚」为目标。在加盟初期，他会先于梯队进行训练及比赛，以获取更多上阵机会及成长空间。吴以琛认为这令他动力十足：「我喜欢有竞争的环境，这能激发我的『好胜心』去拼命提升自己。在卡迪斯，踢得好便有机会升上一队，表现差劲就有机会被下放到更低级别队伍。这令我有『背水一战』的感觉。」

确认加盟后，吴以琛随即参与并完成了一课球会操练。经理人图片

卡迪斯代表柏保路山齐士（Pablo Sánchez）认为吴以琛是一名具潜力的年轻球员：「之前在欧洲的数年打磨，令吴以琛更适应这边的比赛风格，除了门线技术外，亦有一定脚下功夫可以参与后场组织甚至发动进攻。」柏保路山齐士对吴以琛的试训留下深刻印象：「当时他在对抗赛上阵的 20 分钟内，成功做出了 4 次扑救，反应及启动速度都很快，看得出基本功及思维都很不错。当然他近 2 米的身高亦是很吸引人的天赋条件，相信在进入卡迪斯的体系之后，他可以有大幅度提升。」