北美联赛杯│美斯世杯后首任正选录2球1助攻 卡斯米路回勇 携手助国际迈亚密赢波

美斯踢完世界杯后，周三(5日)首次为国际迈亚密正选上阵，立即交出神级表现贡献2入球1助攻，率队于北美联赛杯联赛阶段主场4:2击败圣路易斯体育会。而卡斯米路经过上仗灾难性演出后，今仗回勇共6次抢回控球权，还有2次拦截和3次解围。

世杯后首正选美斯梅开二度

完成个人第6次世界杯之旅后，美斯稍事休息就向国际迈亚密报到，上周美国后备上阵，表现平平没有入球和助攻，国际迈亚完主场2:2仅和哥伦布机员。今场北美联赛杯赛事，美斯正选披甲即交出神级表现，5次射门3次中目标共入2球，还有一次射门中柱不入。同时他还有1次助攻，8次持球推进距离合共102.2米，率队以4:2轻取墨西哥球队圣路易斯体育会。

卡斯米路洗主场首秀摆乌龙颓势

而刚加盟的中场老将卡斯米路，亦一洗上轮主场首秀摆乌龙兼失误频频的颓势，此子今仗回勇共有2次拦截、3次解围、1次封阻射门和6次抢回控球权，63次传送59次成功，成功率达到94%。