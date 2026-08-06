奥迪足球峰会2026｜拜仁慕尼黑启德撼阿士东维拉 拜仁将帅现身尖沙咀引过百球到场支持

香港足球盛事今夏停不了，「2026香港足球盛会」完满结束后，周五（7日）晚再在启德主场馆上演「奥迪足球峰会2026」，德甲班霸拜仁慕尼黑将硬撼英超劲旅阿士东维拉，周四（6日）拜仁巨星纽亚(Manuel Neuer)、路易斯迪亚斯(Luis Diaz)、史坦尼锡(Josip Stanisic)以及主帅甘宾尼(Vicent Kompany)现身尖沙咀Adidas旗舰店，与一众球迷见面。

甘宾尼、纽亚、迪亚斯及史坦尼锡现身尖沙咀

「奥迪足球峰会2026」今明2日于启德主场馆举行，明晚将上演拜仁慕尼克对上阿士东维拉，Adidas今早特意在尖沙咀旗鉴店举办拜仁球星见面会，邀请到纽亚、路易斯迪亚斯、史坦尼锡以及主帅甘宾尼到场与一众球迷见面，活动虽在早上进行而且天气亦较为酷热，但仍无碍过百球迷亲临现场一睹拜仁将帅风彩，在他们现身时亦引起全场欢呼，并高唱球会打气歌欢迎他们。

纽亚认为团队的攻守配合更为重要。摄影：魏国谦

迪亚斯感谢在场球迷特意到场支持，望球队今季可以打出好表现为球迷带来欢乐。摄影：魏国谦

「神龙」纽亚被问及随著战术日新月异，作为革命性的「清道夫门将」该如何调整时，他则指：「不是每季都会改变打法或调整，但我必须要做的是提高球队在攻防的配合，这是更为重要的，我们必须持续进步并走在正确的路上。」而迪亚斯则指很高兴可以来到香港，亦感谢在场球迷特意到场支持，希望球队今季可以打出好表现为球迷带来欢乐。

甘宾尼认为对胜利的渴望比技术的进步更重要。摄影：魏国谦

史坦尼锡（右）指会听球迷推荐试菠萝包和奶茶。摄影：魏国谦

有不少球迷得偿所愿获偶像签名。摄影：魏国谦

主帅甘宾尼被问及过去2季球队的进步时，他则强调最重要的是心态上对胜利的渴望：「这不只是技术上的进步，而是对胜利的渴望，我们从第一日开始已经展现出那股渴望，至今亦保持着，我认为这种心态必须保持才能够持续进步。」而被问到他们在香港最想尝试的食物时，史坦尼锡则问在场球迷有什么推荐，现场球迷提议菠萝包和奶茶后，他则表示之后就会试这些，活动中他们亦大画猜画小游戏，并附上签名赠送给球迷，在问答环节中除了赠送礼物外亦为在场球迷送上签名展现出亲民一面。

记者/摄影：魏国谦