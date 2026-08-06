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西甲｜皇马同意以破球会纪录1.4亿欧罗 收购RB莱比锡19岁翼锋恩迪奥文迪

足球世界
更新时间：12:40 2026-08-06 HKT
发布时间：12:40 2026-08-06 HKT

据德国天空体育最新披露，西甲豪门皇家马德里与德甲RB莱比锡经过多轮谈判后，终于就19岁科特迪瓦新星翼锋恩迪奥文迪（Yan Diomande）的转会达成协议。皇马将会支付高达1.25亿欧罗（约11亿港元）的首期转会费，加上极易达成的浮动条款，整个转会总值将高达惊人的1.4亿欧罗（约12.6亿港元）。这笔交易不仅刷新了皇马的转会费纪录，更让迪奥文迪荣登史上最高身价非洲球员。

一年身价飙升60倍莱比锡「神交易」净赚过亿

19岁的恩迪奥文迪上季才以仅2,000万欧罗的身价，从西班牙小球会雷加利斯（Leganes）转投德甲RB莱比锡。岂料他在德甲一鸣惊人，全季上阵33次交出12个入球及9次助攻的超卓数据，身价在短短一年内由150万欧罗疯狂飙升60倍至如今的9,000万欧罗估值。

由于他与莱比锡的合约至2030年届满且不设解约金条款，让莱比锡在谈判桌上占尽上风，强硬索取天价。而这笔交易亦让旧东家雷加利斯发横财，他们将获得转会利润中5%的分成，约525万欧罗。

澄清「罢操」传闻 摩连奴喜获锋线重磅新兵

在谈判期间，恩迪奥文迪因缺席了莱比锡在奥地利的季前训练营，一度被外界质疑他试图以罢操来强逼球会放行。不过，莱比锡体育总监沙化（Marcel Schafer）澄清他只是不幸感染病毒，周三病愈已正式回到莱比锡基地操练。

对于皇马新帅摩连奴（Jose Mourinho）而言，这笔天价交易的达成无疑是他重建银河舰队进攻线的重要一步；这位科特迪瓦19岁新星将与巴西前锋云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Jr.）在边路双翼齐飞。

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