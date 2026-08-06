西甲│云尼斯奥斯赢出「续约的博弈」 传皇马跪低愿大幅加薪 摩连奴深求参与谈判

正当皇家马德里与阵中巨星云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)的续约谈判接近破裂，前者强硬地发出最后通碟之际，事态出现180度转变，据报球会跪低愿意按其意愿大幅加薪，并给予高额的签字费，云尼斯奥斯在这场「续约的博弈」中胜出。知情人士透露该队新帅摩连奴深度参与续约谈判，促成打破僵局。

传皇马曾发出最后通碟

云尼斯奥斯目前的年薪为1,500万欧罗，去年连同奖金收取1,850万欧罗，他一直希望球会加薪至3,000万欧罗，并要求高额签纸费，与球会持续谈判数个月，一直未能达成共识。西班牙多间媒体近日报导，皇马不想打破目前的薪酬架构，仅愿意加薪至每年2,200万欧罗，还拒绝高额签字费的要求，并向这名明夏约满的巴西锋将作出最后通碟，要么接受条款续约，要么在今夏被挂牌出售，谈判接近破裂。

突然转变大幅提高报价

然而事态出现180度转变，消息指皇马突然跪低，周三向云尼斯奥斯的团队开出一份远高于2,200万欧罗一年的长期合约，同时还有可观的签纸费，新约的总金额接近此子的要求。知情人士透露，银河舰队突然改变态度，全因他们经评估后，发展签入一位与云尼斯奥斯级数相若的锋将，成本比留用他更高，所以决定提高报价。同时他们认为此子目前只有26岁，未来还有发展空间和升值潜力，高薪签约都没有问题。

云尼斯奥斯赢出「续约的博弈」

而意大利转会专家罗马诺还透露，皇马新帅摩连奴近两日亲自致电云尼斯奥斯，推动他续约继续留队。摩帅深度参与其续约谈判，背后一直推动事态发展，如今接近成事。知情人士指皇马对续约充满信心，云尼斯奥斯和其团队亦持积极的态度。