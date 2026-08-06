英超│阿仙奴又中右闸魔咒 19岁小将客串9分钟即受伤换走

阿仙奴周三(5日)友赛以1:3不敌贝迪斯，收录季前赛首败之余，更惨中右闸魔咒。19岁年轻中场葛利(Louie Copley)，半场入替客串踢右后卫，仅出场9分钟就弄伤膝部退下火线。这支英超卫冕冠军近年饱受右闸问题困扰，祖利安添巴( Jurrien Timber)仍在养伤，宾韦特(Ben White)又断断续续上阵，如今替工葛利客串此位置9分钟就中魔咒离场。

葛利做替工9分钟即出事

今场对贝迪斯，阿仙奴主教练阿迪达于半场期间一口气作出7个换人调动，其中一个就是以小将葛利入替宾韦特。司职中场的葛利客串踢右后卫，岂料于54分钟护球时，鞋钉意外卡在莫草皮中，左膝明显扭摆，随即痛苦倒地。经过队医治疗后，此子在工作人员搀扶下离场，具体伤势有待确定。

枪手右闸屡次受伤

阿仙奴再中右闸魔咒，主力右后卫祖利安添巴持续受大腿筋腱的伤患影响，上季尾提早收咧并无缘世界杯，季前集训期间伤情反复；而宾韦特于今年5月弄伤膝部内侧韧带，今仗虽有上阵，但明显未在状态，而且近年接连受伤患困扰。如今葛利做替工，客串9分钟就出事。