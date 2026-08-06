国际足协｜恩芬天奴涉嫌政治分赃 传以世杯决赛主办权交换摩洛哥支持

国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）因提议出售世界杯股权而引发全球球坛声讨，主席位席岌岌可危。他为了在明年 3 月大选前保住乌纱，无所不用其极，据英国《泰晤士报》爆料，他竟将 2030 年「百周年世界杯」决赛的主办权作为政治选票筹码，利摩洛哥公开支持他。

摩洛哥力争 11.5万人超级球场办决赛

2030 年世界杯将由西班牙、葡萄牙及摩洛哥联合主办。摩洛哥一直积极争取，希望将决赛安排在卡萨布兰卡、预计可容纳 11.5 万人，并将成为全球最大的哈桑二世球场举行。原本西班牙马德里的班拿贝球场是主办决赛的顶头大热，但如今这项重中之重的荣誉，却成了恩芬天奴的救命草。

《泰晤士报》指出，恩芬天奴已向一直视他为盟友的摩洛哥足协开出魔鬼条件，只要摩洛哥在未来数日公开、高调表态支持他连任，他就会利用权力强行将决赛主办权从马德里抢走，拱手相让给摩洛哥。这记「利益输送」随即在西班牙及欧洲足协引发滔天怒火。

「教授」云加开腔划清界线 恩芬天奴面临众叛亲离

令恩芬天奴更为尴尬的是，其内阁核心、现任 FIFA 足球发展总监的阿仙奴传奇名帅云加（Arsene Wenger），日前亦公开发表声明，与这次卖股阴谋「割席」。云加澄清自己对这项计划毫不知情，完全是看新闻才知道，并强调：「撤回该计划是绝对必要且毫无疑问的，因为我深信一个独立、透明和诚信的国际足协。」