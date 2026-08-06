英超前瞻│热刺斥2.37亿镑引援 中后场升级锋线未执好
更新时间：11:32 2026-08-06 HKT
发布时间：11:32 2026-08-06 HKT
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热刺连续两季英超以17名完成球季后，今届孤注一掷，至今斥资2亿3,700万镑(约25亿357万港元)签入6位新球员，增强实力摆脱低潮。6名新兵集中在中后场，身价合共逾1亿5,000万镑的中场辛度东拿利和中坚云赫基，在热身赛表现出色，可是球队未收购锋将，前线攻击力成疑。
前季英超热刺以17名完成，但同时间赢得欧霸，仍有欧联席位。这支伦敦豪门去季继续低迷，季尾请来意大利籍教头迪沙比接手，勉强护级成功，再以17名冲线。该队持续未能踢出应有水准，新球季就算无需兼顾欧洲赛，仍斥资2亿3,700万镑签下6位新援，其中5人预计会成为球队的必然正选，大军目前有32人，板凳深厚明显想洗颓风。
多位新援迅即融入球队，当中以1亿镑由纽卡素来投的中场辛度东拿利，在热身赛表现不俗，上仗2:1反胜车路士收录士哥，他的加盟令热刺中场线的攻守转换能力大增。至于身价8500万镑的葡萄牙中场马迪奥斯费南迪斯，亦在首场友赛赢米尔顿凯恩斯时射入世界波，为球队一箭定江山，他和东拿利推进能力出色，令热刺中场实力倍增。
至于以5,200万镑由白礼顿来投的云赫基，与云迪云组成荷兰中坚组合，为防线带来失去多时的稳定性。中后场针对性引援，但球队于前场暂未有新兵，苏兰基和李察利臣并不可靠，热刺强化后成绩料会提升，但能否取得欧战席位，甚至乎重返欧联，就要视乎锋线最终的买人行动。
热刺头5轮英超赛程
|日期
|对手
|22/08
|宾福特(客)
|29/08 纽卡素(主)
|纽卡素(主)
|05/09
|诺定咸森林(客)
|12/09
|爱华顿(主)
|19/09
|阿士东维拉(主)
热刺今夏焦点收购
|球员
|位置
|前属球队
|转会费(镑)
|杜夫巴卡
|门将
|般尼
|免费
|云赫基
|中坚
|白礼顿
|5200万
|马高斯辛尼斯
|中坚
|般尼茅夫
|免费
|安德鲁罗拔臣
|左闸
|利物浦
|免费
|马迪奥斯费南迪斯
|中场
|韦斯咸
|8500万
|辛度东拿利
|中场
|纽卡素
|1亿
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