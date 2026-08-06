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英超前瞻│热刺斥2.37亿镑引援 中后场升级锋线未执好

足球世界
更新时间：11:32 2026-08-06 HKT
发布时间：11:32 2026-08-06 HKT

热刺连续两季英超以17名完成球季后，今届孤注一掷，至今斥资2亿3,700万镑(约25亿357万港元)签入6位新球员，增强实力摆脱低潮。6名新兵集中在中后场，身价合共逾1亿5,000万镑的中场辛度东拿利和中坚云赫基，在热身赛表现出色，可是球队未收购锋将，前线攻击力成疑。

前季英超热刺以17名完成，但同时间赢得欧霸，仍有欧联席位。这支伦敦豪门去季继续低迷，季尾请来意大利籍教头迪沙比接手，勉强护级成功，再以17名冲线。该队持续未能踢出应有水准，新球季就算无需兼顾欧洲赛，仍斥资2亿3,700万镑签下6位新援，其中5人预计会成为球队的必然正选，大军目前有32人，板凳深厚明显想洗颓风。

多位新援迅即融入球队，当中以1亿镑由纽卡素来投的中场辛度东拿利，在热身赛表现不俗，上仗2:1反胜车路士收录士哥，他的加盟令热刺中场线的攻守转换能力大增。至于身价8500万镑的葡萄牙中场马迪奥斯费南迪斯，亦在首场友赛赢米尔顿凯恩斯时射入世界波，为球队一箭定江山，他和东拿利推进能力出色，令热刺中场实力倍增。

至于以5,200万镑由白礼顿来投的云赫基，与云迪云组成荷兰中坚组合，为防线带来失去多时的稳定性。中后场针对性引援，但球队于前场暂未有新兵，苏兰基和李察利臣并不可靠，热刺强化后成绩料会提升，但能否取得欧战席位，甚至乎重返欧联，就要视乎锋线最终的买人行动。

热刺头5轮英超赛程

日期 对手
22/08 宾福特(客)
29/08    纽卡素(主) 纽卡素(主)
05/09 诺定咸森林(客)
12/09 爱华顿(主)
19/09 阿士东维拉(主)

 

热刺今夏焦点收购

球员  位置 前属球队 转会费(镑)
杜夫巴卡 门将 般尼 免费
云赫基 中坚 白礼顿 5200万
马高斯辛尼斯 中坚  般尼茅夫  免费
安德鲁罗拔臣 左闸 利物浦 免费
马迪奥斯费南迪斯 中场 韦斯咸 8500万
辛度东拿利 中场   纽卡素 1亿

 

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