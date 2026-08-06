英超转会｜加历查叹沙拿转战土超大材小用 「佢应该去AC米兰、祖云达斯等意甲豪门」

埃及射手穆罕默德沙拿（MohamedSalah）今夏提早与利物浦解约后的去向终于尘埃落定，最终令人大跌眼镜地落户土超劲旅特拉布宗（Trabzonspor）。虽然沙拿在土耳其受到英雄式的疯狂欢迎，但利物浦名宿加历查（Jamie Carragher）却大泼冷水，直言34岁的沙拿转战土超完全是大材小用。加历查更爆料指，沙拿好胜如C朗拿度，本应立足于AC米兰或祖云达斯等意甲豪门，可惜其天价薪酬要求最终吓退一众欧洲班霸，只能落户土耳其。

沙拿理应立足意甲而非土耳其

对于沙拿未有选择欧洲顶级联赛，加历查在著名节目《FootballRamble》中显得极之惋惜：「我从不相信他会去沙特，因为他实力太强了。但我认为他绝对能在意甲立足，土耳其联赛对他来说规格实在太低了。他像C朗一样，对进球数据有近乎疯狂的执著。我本以为他会愿意稍微降低薪酬要求，去加盟AC米兰或祖云达斯，在圣西路球场继续踢欧联等顶级大赛。去土耳其，我真的觉得他的实力远不止于此。」

2.5万球迷点烟花接机

尽管被昔日队友质疑委曲求全，但沙拿在特拉布宗却享受到了皇帝级的待遇。日前他飞抵特拉布宗机场时，有多达25,000名狂热球迷在机场外点燃烟花、通宵达旦地唱歌夹道欢迎，场面极度震撼。

身披特拉布宗围巾、笑逐颜开的沙拿在机场激动地高呼：「老实说，我真的记不起自己以前有没有见过如此疯狂的场面！25,000名球迷在等我，这简直是难以置信！感受到这份爱戴让我无比幸福。我会竭尽全力在联赛和欧洲赛场争取成功，因为在我效力过的每一家球会，我都成功夺冠。我一直是一个成功的球员，在这里我同样会做到！」