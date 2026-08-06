奥迪足球峰会│拜仁慕尼黑抵港 纽亚、路易斯迪亚斯、金玟哉亲民签名满足球迷│有片

「香港足球盛会2026」告一段落，紧接由「奥迪足球峰会2026」接力，德甲班霸拜仁慕尼黑与应届欧霸盟主阿士东维拉，明晚(7日)于启德主场馆正面交锋。拜仁大军昨日由南韩飞抵香港，将帅包括队长纽亚、锋将路易斯迪亚斯、中坚金玟哉和教练甘宾尼都亲民地为球迷签名，满足大家的要求。而该队名宿马卡尔和艾尔巴昨晚到位于旺角的拜仁限定店，与球迷近距离接触和签名，十分亲民。

Unglaublicher Empfang für Manu in Hongkong. 🤯 #AudiFCBTour pic.twitter.com/hHp70N2h3e — FC Bayern München (@FCBayern) August 5, 2026

纽亚、金玟哉路易斯迪亚斯主动签名

「奥迪足球峰会2026」是拜仁季前亚洲之旅第二站，球队周二于南韩以2:1击败济州SK。大军昨日傍晚由南韩飞抵香港，并随即前往下塌的酒店，一众拜仁球迷早在酒店等候大军，将帅们都十分识做，教练甘宾尼、门将兼队长纽亚、中坚金玟哉和锋将路易斯迪亚斯等都主动为球迷签名，满足大家的要求。

两大传奇射手到访限定店

而该队两位传奇射手马卡尔和艾尔巴，晚上到位于旺角的拜仁香港期间限定店，与球迷近距离接触和签名，十分亲民。